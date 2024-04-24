Россиянам указали на связанную с гречкой уловку маркетологов

Врач Макиша назвала маркетинговым ходом продажу зеленой гречки

Диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин указали россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на уловку маркетологов, связанную с гречкой. Выпуск с комментариями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Макиша заявила, что в магазинах здорового питания можно найти зеленую гречку. Она уточнила, что, в отличие от обычной коричневой гречки, она не проходит термическую обработку и считается более полезной. «Некоторые думают, что из-за этой термической обработки теряются питательные вещества и витамины. На самом деле это не так», — заверила диетолог.

Агапкин добавил, что при этом зеленая гречка портится в два-три раза быстрее, чем коричневая.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала о маркетинговом ходе, связанном с хлебом. По ее словам, этот продукт, вопреки надписям на упаковке, не может быть бездрожжевым.