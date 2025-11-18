Бывший СССР
Марочко рассказал о попытках ВСУ деблокировать Купянск

Марочко: Командование ВСУ пытается деблокировать подразделения близ Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) пытается деблокировать подразделения восточнее Купянска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинское командование, не жалея ресурсов, проводит мероприятия по деблокировке ВФУ, оказавшихся в оперативном окружении восточнее Купянска», — пишет Марочко.

По его словам, попытки украинских войск стабилизировать ситуацию оказались безуспешны, контратаки были отбиты российскими силами.

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка «Запад» за последние несколько дней уничтожила ударами дронов-камикадзе десятки единиц техники украинской армии с личным составом, боеприпасами и провизией, которые пытались прорваться в Купянск.

