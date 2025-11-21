Минобороны сообщило подробности о ситуации в Купянске

Минобороны: В Купянске продолжается уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола

В Купянске продолжается уничтожение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые окружены на левом берегу Оскола. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — говорится в сообщении.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженные силы Украины лишились более 1570 бойцов, 4 танков, 29 складов с боеприпасами, 32 боевых бронированных машин, 133 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

По словам президента России Владимира Путина, около 15 батальонов украинских войск были заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории.