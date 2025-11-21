Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 21 ноября 2025Россия

Минобороны сообщило подробности о ситуации в Купянске

Минобороны: В Купянске продолжается уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Купянске продолжается уничтожение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые окружены на левом берегу Оскола. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — говорится в сообщении.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженные силы Украины лишились более 1570 бойцов, 4 танков, 29 складов с боеприпасами, 32 боевых бронированных машин, 133 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

По словам президента России Владимира Путина, около 15 батальонов украинских войск были заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    В Кремле поставили ультиматум Зеленскому по урегулированию конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости