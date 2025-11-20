Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

Путин: ВС России заблокировали около 15 батальонов ВСУ в Купянске

Около 15 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», передает ТАСС.

В ходе совещания с военными российский глава попросил командующего группировкой «Запад» доложить о ситуации в Купянске и на левом берегу реки Оскол.

«Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», — отметил Путин.

Президент напомнил, что совсем недавно там было 18 батальонов, однако сейчас начальник Генштаба Валерий Герасимов, по словам Путина, доложил ему о 15 батальонах.

Ранее стало известно, что Герасимов в докладе Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль Вооруженных сил (ВС) России.