Предсказаны шаги Российской армии после взятия под контроль Купянска

Военный эксперт Дандыкин: Волчанск скоро будет взят под контроль

Город Волчанск Харьковской области скоро перейдет под контроль России, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Скоро еще на выданье Волчанск. Освобождение Купянска несомненно скажется на быстром освобождении Волчанска, который недалеко от границы находится с Белгородской областью, и, соответственно, это будет и, скажем так, на других направлениях, где тоже сейчас идут бои. Я думаю, в скором времени и Красноармейск, и Димитров, Северск возьмем. То есть мы наблюдаем, что дела у нас идут достаточно хорошо фактически на всех направлениях», — поделился эксперт.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

До этого о том, что битва за Волчанск приближается к завершению, писал Telegram-канал «Архангел Спецназа». «Основная часть населенного пункта перешла под контроль ВС РФ. Наши бойцы проводят зачистку в подвалах, добивают разрозненные группы противника в городе», — указывалось в сообщении.

