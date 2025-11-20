Бывший СССР
Битву за Волчанск назвали приближающейся к завершению

«АС»: Битва за Волчанск приближается к завершению
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия за взятие Волчанска Харьковской области приближаются к завершению. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Основная часть населенного пункта перешла под контроль ВС РФ. Наши бойцы проводят зачистку в подвалах, добивают разрозненные группы противника в городе», — указано в сообщении.

Отмечается, что российские подразделения заняли шоссе и продвинулись на восток, сопротивление ВСУ есть у ангаров на юге города.

Ранее стало известно, что командование ВСУ прибегает к попыткам удержания позиций любой ценой. Так, технический персонал аэродромов украинских Воздушных сил (ВС) переброшен под Волчанск Харьковской области, чтобы залатать образовавшиеся дыры в составе.

    Все новости