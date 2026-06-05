Раскрыто состояние певца Глызина на фоне сообщений о проблемах со здоровьем

Директор Алексея Глызина опроверг слухи о проблемах со здоровьем артиста

Директор Алексея Глызина Максим Глотов опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. Его комментарий передает «Газета.Ru».

Представитель артиста подчеркнул, что Глызин прекрасно себя чувствует и готов к сольному концерту в Москве, запланированному на 9 июня. Глотов добавил, что сообщения о тромбозе у исполнителя — выдумка журналистов.

«Желтая пресса. Все прекрасно. Слава Богу!» — заявил директор Глызина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Алексею Глызину потребовалась экстренная госпитализация из-за сильной боли в ноге. Артист якобы терпел боль больше недели, в результате чего его состояние ухудшилось. Врачи выявили у 72-летнего Глызина перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах, прописали ему разжижающие кровь уколы и запретили физическую активность.