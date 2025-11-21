Бывший СССР
Раскрыто стратегическое значение перешедшего под контроль России Купянска

Военный эксперт Дандыкин: Контроль над Купянском создаст зону безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА новости

Переход Купянска под контроль России — большое достижение в рамках специальной военной операции (СВО), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал стратегическое значение города.

По словам эксперта, Купянск имеет очень большое значение. Он способствует созданию зоны безопасности, которую российские военные формируют в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях, уточнил Дандыкин.

Если Харьковскую область брать, а это восточная часть Харьковской области, это самый важный был укрепрайон [Вооруженных сил Украины] ВСУ, логистический центр, транспортный узел большой

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Бои длились очень долго из-за очень непростой местности — река рассекает город на две части, рассказал собеседник «Ленты.ру».

«Мы там в 2022 году были, зашли, но потом вынужденно ушли. Он граничит недалеко с Луганской Народной Республикой. Дальше если пойти, там город есть Изюм, где мы тоже были. И, в принципе, враг бросил туда огромное количество частей, подразделений, которые были сточены. Сейчас будет зачистка. Останется на той стороне, на левом берегу еще Купянск-Узловой, населенные пункты, но это уже другие дела. Я думаю, в этом году наши уйдут вперед и город останется в тылу», — поделился эксперт.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

