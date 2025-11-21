Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 21 ноября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о перспективах после взятия Купянска

Военкор Коц: Взятие Купянска открывает наступление вглубь Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие Купянска позволит российским войскам развивать наступление вглубь Харьковской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев», — написал военкор.

Он добавил, что со взятием города открывается прямой путь на Волчанск навстречу группировке «Север», а также к Славянско-Краматорской агломерации к северной границе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль Армии России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости