Военкор рассказал о перспективах после взятия Купянска

Военкор Коц: Взятие Купянска открывает наступление вглубь Харьковской области

Взятие Купянска позволит российским войскам развивать наступление вглубь Харьковской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев», — написал военкор.

Он добавил, что со взятием города открывается прямой путь на Волчанск навстречу группировке «Север», а также к Славянско-Краматорской агломерации к северной границе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль Армии России.