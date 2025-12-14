Реклама

00:40, 14 декабря 2025Бывший СССР

Военблогер проанализировал видео Зеленского из Купянска и пришел к одному выводу

Подоляка: Видео Зеленского из Купянска могли снять раньше, чем было опубликовано
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Военный блогер Юрий Подоляка проанализировал видео президента Украины Владимира Зеленского, снятое в Купянске в Харьковской области, и пришел к выводу, что ролик мог быть записан намного раньше, чем был опубликован в сети. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

Подоляка отметил, что после записи видео Зеленского «съемочную площадку» посетил российский дрон на оптике и сделал ее панораму. Военблогер обратил внимание на стелу, флаг и защитные сети, которые можно было увидеть в обращении украинского лидера. Он указал, что состояние стелы сильно отличается, а мусора вокруг стало намного больше.

«Ладно, предположим, мы специально туда ударили несколькими дронами и разнесли часть надписи. Этим объясняется и наличие добавочного мусора вокруг», — написал Подоляка. Военблогер также допустил, что флаг, который был заметен в ролике, тоже специально сбили.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?
Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?
12 декабря 2025

Главным аргументом в подтверждение своей догадки Подоляка назвал состояние защитных сетей. «На сегодняшнем нашем видео нет висящего, запутавшегося в сетях дрона. А сами эти сети сбоку и сверху над этим участком практически целые. (...) На нашем же видео состояние этих сеток просто убийственно плачевное. (...) И это результат долгой работы наших дроноводов», — пояснил он.

По его словам, очевидно, что в нынешнем состоянии данная дорога небезопасна для транспорта, а когда приезжал украинский президент, она была еще в относительной безопасности. Подоляка констатирует, что «почти невероятно», чтобы подобные повреждения можно было бы нанести всего за сутки.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что поездка украинского лидера на купянское направление — это пиар-акция. Это сделано, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят.

