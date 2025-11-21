Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

Путин на заседании Совбеза РФ впервые прокомментировал план Трампа по Украине

Новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Так президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ впервые прокомментировал американскую инициативу.

Полагаю, что и он (план Трампа — прим. «Ленты.ру») может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования Владимир Путин президент России

Путин сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом. По его словам, речь идет о новой, модифицированной редакции плана, согласованного сторонами в ходе саммита на Аляске.

На Аляске Россию просили пойти на компромиссы

Президент заявил, что США в ходе саммита в Анкоридже просили Россию пойти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и Москва согласилась. Пауза в контактах между Россией и США после саммита наступила из-за отказа Украины от плана мирного урегулирования.

После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что новая редакция проекта мирного соглашения также появилась в результате отказа Киева от изначального варианта документа.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Американский лидер оценил переговоры на «10 баллов из 10».

Россия готова к мирным переговорам

Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине. При этом, по словам главы государства, динамика специальной военной операции (СВО) ведет к достижению целей вооруженным путем.

Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы Владимир Путин президент России

Российская сторона согласна с предложениями президента США Дональда Трампа по урегулированию, добавил Путин.

«Мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны», — сказал он.

Киев и Европа не осознают, к чему приведет непонимание ситуации на фронте

Путин заявил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте.

Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что неизбежное повторение ситуации во взятом российскими войсками Купянске Харьковской области на других участках фронта устраивает Россию.

События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает Владимир Путин президент России

Президент указал, что Купянск уже 4 ноября почти полностью находился в руках Вооруженных сил РФ, судьба города тогда уже была решена окончательно.

20 ноября глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что Купянск был взят под полный контроль российских войск. Он отметил, что в боях за город участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Украина получила план Трампа

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в нем 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором на фоне обсуждения мирного плана США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в десятиминутном обращении к нации.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина находится на пороге одного из самых сложных моментов в истории. Он предупредил, что в течение следующей недели на страну обрушится много «политического и информационного давления». Политик призвал украинцев не поддаваться ему, не позволять ослаблять Украину и сеять среди ее людей раздор.

Глава МИД республики Андрей Сибига раскритиковал условия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Претензия министра состоит в том, что США своим планом урегулирования конфликта хотят добиться капитуляции Украины.

