Путин назвал неизбежным повторение ситуации в Купянске на других участках фронта

Путин: Неизбежное повторение на фронте ситуации в Купянске устраивает Россию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Неизбежное повторение ситуации в взятом российскими войсками Купянске Харьковской области на других участках фронта устраивает Россию. Об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил российский президент Владимир Путин, его слова в Telegram-канале публикует Кремль.

«События, которые произошли в Купянске будут неизбежно повторяться на других ключевых участках фронта. Может быть не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает», — сказал он.

По словам главы государства, Москву устраивает подобный расклад, так как вооруженным путем идет достижение целей специальной военной операции (СВО). При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к решению конфликта мирным путем.

20 ноября глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту, что Купянск был взят под полный контроль российских войск. Он отметил, что в боях за город участвовали подразделения группировки войск «Запад».

