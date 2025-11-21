Путин высказался о судьбе Купянска

Путин: Судьба Купянска была решена окончательно уже 4 ноября

Купянск уже 4 ноября почти полностью находился в руках Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских ВС», — подчеркнул глава государства. По его словам, российские военные зачищали отдельные кварталы и улицы, но «судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

Ранее Путин назвал неизбежным повторение ситуации в Купянске на других участках фронта.