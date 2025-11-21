Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 21 ноября 2025Россия

Путин высказался о судьбе Купянска

Путин: Судьба Купянска была решена окончательно уже 4 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Купянск уже 4 ноября почти полностью находился в руках Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских ВС», — подчеркнул глава государства. По его словам, российские военные зачищали отдельные кварталы и улицы, но «судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

Ранее Путин назвал неизбежным повторение ситуации в Купянске на других участках фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Суд заочно арестовал известного российского кинокритика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости