Путин раскрыл последствия непонимания ситуации на фронте Киевом

Путин: Киев и Европа не осознают, к чему приведет непонимание ситуации на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте. Об этом он рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что США в ходе саммита на Аляске просили Россию пойти на компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, и Москва согласилась. По словам российского лидера, американский проект мирного плана обсуждался с российской стороной еще до встречи в Анкоридже.