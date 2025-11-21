Зеленский заявил, что хочет переписать мирный план Трампа. Он предупредил украинцев о сложном выборе и призвал «прекратить срач»

Зеленский: Украине придется потерять достоинство или ключевого партнера

Украина может оказаться перед очень сложным выбором на фоне обсуждения мирного плана США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в десятиминутном обращении к нации.

Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима Владимир Зеленский президент Украины

Говоря о плане мирного урегулирования, предложенном администрацией президента США Дональда Трампа, Зеленский подтвердил, что ответ по нему будут ждать уже через неделю. Он обещал, что вплоть до этого момента власти страны будут «работать быстро» и «сколько для этого потребуется». Политик подчеркнул, что он также намерен предложить альтернативы разработанному в США плану, чтобы учесть национальные интересы Украины.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в него входят 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Зеленский призвал граждан и политиков «прекратить срач» в стране

Украинцы и политики должны прийти в себя, считает президент. Он заявил, что властям пора отказаться от «политических игрищ» ради эффективной работы на благо государства.

Наши люди, граждане, политики, все должны собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать едино, правительство воюющей страны должно работать эффективно Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина находится на пороге одного их самых сложных моментов в истории. Он предупредил, что в течение следующей недели на страну обрушится много «политического и информационного давления». Политик призвал украинцев не поддаваться ему, не позволять ослаблять Украину и сеять среди ее людей раздор.

«Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны сохранять единство внутри страны ради нашего мира», — заявил Зеленский, добавив, что, как и прежде, рассчитывает на основательную поддержку со стороны европейских партнеров.

Украину предупредили о последствиях отказа от мирного плана США

Отказ Украины от мирного плана Белого дома может стать причиной ухудшения отношений Киева со всеми зарубежными партнерами. Такой исход предположила депутат Госдумы Светлана Журова.

Американцы уже начинают нервничать из-за этих задержек. Европейцы — тоже. Еще чуть-чуть, и не останется вообще никакой поддержки Светлана Журова депутат Госдумы

По ее словам, Киев знает, что военное присутствие стран НАТО на территории Украины недопустимо для России. В то же время страны военного блока также не стремятся заходить на Украину. Депутат заметила, что на фоне этого Зеленскому стоило бы уступить, чтобы приблизить мир.

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Обращение Зеленского посчитали жестким, но расплывчатым

В своей речи Владимир Зеленский признал, что военные возможности украинской армии подходят к концу, полагает политолог Константин Калачев.

«"Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл, может не выдержать" — ключевые слова Владимира Зеленского, который обратился к украинцам из-по поводу мирного плана США. Фактическое признание, что возможности продолжения военных действий подходят у украинцев к концу», — объяснил Калачев в беседе с «Лентой.ру».

Журналисты украинского издания «Страна» отметили, что в десятиминутном обращении Зеленский так и не сказал, что именно он хочет изменить в мирном плане Трампа и как он поступит, если Вашингтон откажется вносить правки. Авторы материала не исключили, что недосказанностью в своем обращении политик в том числе хочет отвлечь внимание от коррупционного скандала с участием близкого к нему предпринимателя Тимура Миндича.