Зеленский попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США

Украинцы и местные политики должны прийти в себя и прекратить беспорядок в стране. К этому их призвал президент страны Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в его Telegram.

Он также призвал завершить «политические игрища». Глава государства подчеркнул, что органы власти воюющей страны должны работать эффективно.

«Я обращаюсь ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики, все должны собраться, прийти в себя, прекратить беспорядок, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство воюющей страны должно работать эффективно», — сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина стоит перед выбором между 28 пунктами мирного плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. По его словам, либо Украине придется потерять ключевого партнера, либо свое достоинство.