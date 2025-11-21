Зеленский рассказал о сложном выборе для Украины

Зеленский: Украина перед выбором между 28 пунктами и тяжелой зимой

Украина стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и последующие риски», — заявил он.

Зеленский также отметил, что национальный интерес Украины в предполагаемом мирном плане должен быть учтен. Над этим Киев будет работать вместе с США и Европейским союзом (ЕС).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США. Об этом он рассказал после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.