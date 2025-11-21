Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 21 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о сложном выборе для Украины

Зеленский: Украина перед выбором между 28 пунктами и тяжелой зимой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Украина стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и последующие риски», — заявил он.

Зеленский также отметил, что национальный интерес Украины в предполагаемом мирном плане должен быть учтен. Над этим Киев будет работать вместе с США и Европейским союзом (ЕС).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США. Об этом он рассказал после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости