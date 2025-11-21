Бывший СССР
Зеленский позвонит в Вашингтон и обсудит мирный план США по Украине

Зеленский и Вэнс обсудят по телефону мирный план США по Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудят по телефону мирный план США по Украине. Об этом пишет журналист издания Axios Барак Равид на своей странице в X со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Ожидается, что президент Украины Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план», — написал журналист.

Ранее Владимир Зеленский после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США. Главной целью звонка было обсуждение пунктов по решению украинского конфликта.

