Зеленский позвонит в Вашингтон и обсудит мирный план США по Украине

Зеленский и Вэнс обсудят по телефону мирный план США по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудят по телефону мирный план США по Украине. Об этом пишет журналист издания Axios Барак Равид на своей странице в X со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Ожидается, что президент Украины Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план», — написал журналист.

Ранее Владимир Зеленский после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США. Главной целью звонка было обсуждение пунктов по решению украинского конфликта.