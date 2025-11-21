Бывший СССР
Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

Зеленский: Украина и Европа работают над мирным планом Трампа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Работаем над документом, который подготовили США», — заявил он.

Документ содержит 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска за Россией. Владимир Зеленский официально получил от Вашингтона план мирного урегулирования конфликта 20 ноября. После этого он заявил, что намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом.

21 ноября Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка было обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

