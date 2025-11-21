Бывший СССР
Зеленский начал разговор с лидерами стран ЕС

Зеленский начал телефонный разговор с Макроном, Стармером и Мерцем
Фото: dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале со ссылкой на приближенные к украинскому лидеру источники.

«Лидеры обсуждают проект "мирного плана" по прекращению войны на Украине», — рассказал источник издания.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска за Россией. Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия официально не получала разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

