В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

Песков заявил, что Россия не получала мирного плана США по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия официально не получала ни разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине, ни его возможные модификации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок (мирного плана США — прим. «Ленты.ру»), но официально мы ничего не получали», — сказал представитель Кремля

При этом Песков подчеркнул, что часть сведений о мирном плане США Москва узнает из прессы, а не из прямых контактов с Вашингтоном.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

