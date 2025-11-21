В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

Песков заявил, что Россия не получала мирного плана США по Украине

Россия официально не получала ни разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине, ни его возможные модификации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок (мирного плана США — прим. «Ленты.ру»), но официально мы ничего не получали», — сказал представитель Кремля

При этом Песков подчеркнул, что часть сведений о мирном плане США Москва узнает из прессы, а не из прямых контактов с Вашингтоном.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.