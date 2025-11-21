Названа ключевая фраза обращения Зеленского к украинцам из-за плана США

Политолог Калачев: Зеленский признал, что военные возможности подходят к концу

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что военные возможности Украины подходят к концу, считает политолог Константин Калачев. Ключевую фразу обращения украинского лидера эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«"Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл, может не выдержать" — ключевые слова Владимира Зеленского, который обратился к украинцам из-по поводу мирного плана США. Фактическое признание, что возможности продолжения военных действий подходят у украинцев к концу, что время работает против Украины», — отметил Калачев.

Иначе говоря, возможность переговоров и реализации мирного плана в том или ином его варианте становится реальностью. Пусть даже труднодостижимой, но не фантастической Константин Калачев политолог

Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой.

Президент Украины также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.