18:40, 21 ноября 2025

Названа ключевая фраза обращения Зеленского к украинцам из-за плана США

Политолог Калачев: Зеленский признал, что военные возможности подходят к концу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что военные возможности Украины подходят к концу, считает политолог Константин Калачев. Ключевую фразу обращения украинского лидера эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«"Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл, может не выдержать" — ключевые слова Владимира Зеленского, который обратился к украинцам из-по поводу мирного плана США. Фактическое признание, что возможности продолжения военных действий подходят у украинцев к концу, что время работает против Украины», — отметил Калачев.

Иначе говоря, возможность переговоров и реализации мирного плана в том или ином его варианте становится реальностью. Пусть даже труднодостижимой, но не фантастической

Константин Калачевполитолог

Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой.

Президент Украины также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

