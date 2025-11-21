Россия
17:57, 21 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Украину предупредили о последствиях отказа от мирного плана США

Депутат Журова: Отказ Украины от плана США ухудшит отношения с Вашингтоном
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отказ Украины от мирного плана США может привести к ухудшению отношений страны не только с Вашингтоном, но и с европейскими партнерами, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Негативные оценки МИД Украины мирного плана США могут вызвать недовольство американского президента Дональда Трампа. Потому что это его план, его администрации, — сказала политик. — Украине также показали, что НАТО не так уже хочет ей помогать, заходить на ее территорию».

Украина, по словам Журовой, не может не понимать, что военное присутствие стран НАТО на ее территории недопустимо для России, поскольку представляет прямую угрозу. Депутат заметила, что Киеву стоило бы уступить, чтобы приблизить мир.

«Американцы уже начинают нервничать из-за этих задержек. Европейцы — тоже. Еще чуть-чуть, и не останется вообще никакой поддержки», — заметила Журова.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига раскритиковал условия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Претензия главы украинского МИД состоит в том, что США хотят добиться капитуляции Украины своим планом урегулирования конфликта.

