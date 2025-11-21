На Западе раскрыли реакцию МИД Украины на мирный план США

Politico: Глава МИД Украины Сибига раскритиковал условия мирного плана США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига раскритиковал условия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой в четверг во время закрытой беседы с министрами иностранных дел ЕС», — пишет издание.

Отмечается, что претензия главы украинского МИД состоит в том, что США хотят добиться капитуляции Украины своим планом урегулирования конфликта.

Ранее CNN со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. По словам собеседника телеканала, министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с планом президента США Дональда Трампа.