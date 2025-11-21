Бывший СССР
Зеленский объявил об альтернативах мирному плану США

Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы мирному плану США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы мирному плану США. Об этом он рассказал в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира», — заявил украинский лидер.

В ходе обращения Зеленский также заявил, что Украина находится перед выбором между 28 пунктами плана представителей США, и тяжелой зимой. По его словам, интересы Киева должны быть учтены в итоговом документе.

До этого Владмир Зеленский поговорил с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером. Стороны обсудили разработанный в Вашингтоне мирный план по Украине.

