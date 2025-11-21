Зеленский объявил об альтернативах мирному плану США

Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы мирному плану США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы мирному плану США. Об этом он рассказал в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира», — заявил украинский лидер.

В ходе обращения Зеленский также заявил, что Украина находится перед выбором между 28 пунктами плана представителей США, и тяжелой зимой. По его словам, интересы Киева должны быть учтены в итоговом документе.

До этого Владмир Зеленский поговорил с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером. Стороны обсудили разработанный в Вашингтоне мирный план по Украине.