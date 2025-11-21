Американист Наумов: США не смогут предоставить Украине гарантии безопасности

Гарантии безопасности Украине со стороны США принципиально невозможны, так как Россия является ядерной державой, которую невозможно победить на поле боя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

В нынешней ситуации не может быть никаких гарантий безопасности Украине, кроме российской воли. В принципе, вы не можете обеспечить гарантии безопасности от ядерной державы. Невозможно обеспечить гарантии безопасности от России, от США, от Китая Алексей Наумов политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам

Что известно о новых гарантиях безопасности Украине от США?

Ранее портал Axios сообщал, что США передали Украине документ, включающий в себя гарантии безопасности по образцу пятой статьи Устава НАТО. Известно, что в этой статье для членов альянса предусмотрен коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран-участниц военного блока.

Согласно тексту документа, европейские страны признают, что «безопасность Украины является неотъемлемой частью стабильности в Европе», и обязуются реагировать на любое нарушение.

Фото: Stringer / Reuters

Таким образом Вашингтон подтверждает, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение на Украину со стороны России «будет рассматриваться как нападение, угрожающее трансатлантическому сообществу».

Президент США Дональд Трамп передал этот документ после консультаций с Киевом, европейскими странами и НАТО. Уточняется, что договоренности рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

Однако, по данным агентства Associated Press (AP), этот план все равно не обязывает США и Европу к прямому военному вмешательству

Как указал Наумов, подобный вариант гарантий безопасности принципиально невозможен с учетом военного потенциала России.

Представим ситуацию зеркально. Может ли кто-нибудь дать Венесуэле гарантии безопасности от Соединенных Штатов? Очевидно, нет. Если большая ядерная держава поставила своей целью добиться целей военной силой, вы не сможете противостоять этому. И точка Алексей Наумов политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам

В связи с этим политолог указал, что единственным приемлемым для Киева вариантом было бы прямое участие США в боевых действиях против России. Однако он подчеркнул, что это полностью исключенный вариант.

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Какие меры США могут действительно гарантировать Украине?

Наумов обратил внимание, что США будут стремиться найти обходные пути, чтобы предоставить гарантии украинской стороне, которые не будут напрямую угрожать России.

Будут какие-то половинчатые меры, вроде обещания санкций, обещания поставок вооружений (...) и это будет названо гарантиями безопасности Алексей Наумов политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам

При этом американист добавил, что Соединенные Штаты не планируют платить за эти меры и сделают все, чтобы переложить траты на Европейский союз (ЕС).

Политолог также предположил, что подобные предложения Трампа — схожие с архитектурой безопасности НАТО — являются лишь попыткой помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому сохранить лицо.

«Полагаю, что сейчас перед переговорщиками стоит задача сформулировать такие позиции, которые могли бы быть приняты украинской стороной без потери лица. Вот и все», — резюмировал эксперт.

Что входит в новый план США по Украине?

Ранее портал Axios раскрыл фрагменты нового мирного плана США по Украине.

Отмечается, что рамочный документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, который фактически сместил другого спецпредставителя Кита Келлога из переговорного процесса.

В частности, новый мирный план включает следующие пункты:

уступку Украиной России подконтрольной ВСУ части Донбасса;

признание Крыма и Донбасса частью России со стороны США, при этом Киев может не идти на этот шаг;

признание русского языка в качестве официального, отказ от нападок на Русскую православную церковь;

сокращение численности ВСУ и поставки дальнобойных вооружений;

предоставление Украине американских гарантий безопасности.

Помимо Уиткоффа, над проектом также работали государственный секретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам источников, американская сторона консультировалась со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

The Wall Street Journal отмечает, что этот план соответствует договоренностям Путина и Трампа, достигнутым в Анкоридже