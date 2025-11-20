Мир
05:40, 20 ноября 2025Мир

Раскрыты имена создателей нового мирного плана по Украине

WSJ раскрыла имена тех, кто работал над новым мирным планом США по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Разработкой нового плана по урегулированию украинского кризиса занимались госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как сообщает телеканал NBC, к созданию документа также привлекли вице-президента Джей Ди Вэнса. По информации изданий, они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В конце октября он приезжал в США.

Источники WSJ отмечают, что администрация Дональда Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в секторе Газа. Он состоит в том, чтобы подготовить обширный план, а затем «подтолкнуть» конфликтующие стороны к его принятию.

Работа над проектом плана стартовала после того, как Трамп дал поручения своим помощникам подготовить новые предложения, которые включали бы «стимулы» для обеих сторон. Что касается Москвы, то для нее — это восстановление экономических отношений с Западом, а для Украины — помощь с восстановлением, пишет газета.

План подготавливали на протяжении нескольких недель. Хозяин Белого дома его одобряет.

Ранее выяснились детали мирного плана по Украине. В нем говорится о сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. Помимо прочего, в нем прописан отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения.

    Все новости