США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ. Он включает в себя гарантии безопасности по образцу статьи 5 в НАТО.

Известно, что в этой статье для членов альянса предусмотрен коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран-членов объединения.

Согласно документу, европейские страны признают, что «безопасность Украины является неотъемлемой частью стабильности в Европе», и обязуются реагировать на любое нарушение.

Таким образом Вашингтон подтверждает, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение на Украину со стороны России «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». Президент США Дональд Трамп передал этот документ после консультаций с Киевом, европейскими странами и НАТО. Уточняется, что договоренности рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

Новый пункт о гарантиях безопасности назвали «большой победой Зеленского»

По словам источника среди чиновников, администрация президента США рассматривает этот пункт плана как «большую победу» украинского лидера Владимира Зеленского.

«План Трампа требует от Украины болезненных уступок, но он также включает в себя беспрецедентное обещание. Главная цель президента Владимира Зеленского на мирных переговорах — получить надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы, и Трамп впервые готов их предоставить», — говорится в материале.

Мирный план по Украине состоит из 28 пунктов

Среди основных аспектов урегулирования конфликта, помимо гарантий безопасности для Киева, значится также отказ страны от НАТО и сокращение численности армии. Содержание мирного плана Дональда Трампа раскрыл нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он утверждает, что в документе также говорится о признании Украиной Крыма, Донецка и Луганска российскими. При этом Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения, и обе стороны обязуются не менять границы силой.

Кроме того, НАТО должна отказаться от размещения войск на Украине, США и Европа — направить крупные инвестиции на восстановление страны. Уточняется, что на реконструкцию Украины в таком случае направят 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Санкции с РФ постепенно снимут, Россию вернут в «Большую восьмерку» (G8), а также установят долгосрочное экономическое сотрудничество с США. Оставшиеся замороженные активы направят на совместные американо-российские проекты.

Также между США, НАТО и Россией установится диалог по безопасности, и Москва юридически закрепит политику ненападения на Украину и Европу. Помимо этого, согласно плану Трампа, на Украине через 100 дней после подписания мирного соглашения состоятся выборы. Ранее украинские чиновники заявили, что Киев отвергает план США по конфликту.