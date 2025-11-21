Власти США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ

Axios: США предложили Киеву гарантии безопасности по образцу статьи 5 в НАТО

Помимо мирного плана из 28 пунктов по Украине, разработанного Вашингтоном для урегулирования конфликта, власти США передали Киеву еще один проект документа. Речь о предложении гарантий безопасности по образцу статьи 5 в НАТО, передает портал Axios.

Издание напоминает, что в этой статье для членов альянса предусмотрен коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран — участниц НАТО.

«США подтверждают, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» на Украину со стороны РФ «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». Тогда американский лидер после консультаций с Киевом, европейскими странами и НАТО определи меры, направленные на восстановление безопасности.

Европейские страны, согласно документу, признают, что «безопасность Украины является неотъемлемой частью стабильности в Европе, и обязуются реагировать на любое нарушение, обеспечивая единое и надежное сдерживание». Договоренности рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Речь о положении, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.