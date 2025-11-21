Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Документ включал положение, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве Украины, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник издания заявил, что в первичном варианте документа содержался «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Но формулировки, появившиеся в слитом в сеть документе, состоящем из 28 пунктов, уже изменили. Этот пункт исключили, добавив слова о полной амнистии сторон за действия, совершенные в ходе конфликта.

«Появившаяся в интернете версия документа уже включает внесенные Киевом правки», — подчеркнула газета.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.