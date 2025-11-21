Мир
10:09, 21 ноября 2025

Раскрыты детали плана США по гарантиям безопасности для Украины

АР: Американский план по Украине не обязывает США к вмешательству
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Американский план по урегулированию конфликта на Украине не обязывает США и Европу к вмешательству. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, соглашение не обязывает США или Европу «вмешиваться на стороне Украины».

При этом собеседник агентства уточнил, что они будут определять меры, необходимые для восстановления безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза, недовольные планом США по урегулированию конфликта на Украине, готовят контрпредложение. Они хотят представить его в течение нескольких дней.

