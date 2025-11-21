Раскрыты детали плана США по гарантиям безопасности для Украины

АР: Американский план по Украине не обязывает США к вмешательству

Американский план по урегулированию конфликта на Украине не обязывает США и Европу к вмешательству. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, соглашение не обязывает США или Европу «вмешиваться на стороне Украины».

При этом собеседник агентства уточнил, что они будут определять меры, необходимые для восстановления безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза, недовольные планом США по урегулированию конфликта на Украине, готовят контрпредложение. Они хотят представить его в течение нескольких дней.