«На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

Военкор Коц заявил о невозможности договорнячка по Украине после слов Путина

Российские военные корреспонденты, журналисты и публицисты скептически высказались о появившихся в СМИ деталях мирного плана по Украине, а также о реакции самого Киева на проект соглашения, по которому конфликт замораживается по линии боевого соприкосновения, стороны проводят обмен пленными в формате «все на всех», а Крым с Донбассом признаются российскими, но становятся демилитаризованной зоной.

Военкоры заявили, что Россию не устроит вариант договора, который они назвали «арендой Донбасса», а также обратили внимание на появление среди пунктов положения о полной амнистии для всех сторон конфликта за действия, совершенные во время него — этот пункт они связали с коррупцией на Украине.

Какие пункты содержатся в опубликованном в СМИ плане по Украине В документе говорится о признании Крыма, Донецкой и Луганской народных республик российскими. Бои в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения.

Донбасс становится демилитаризованной зоной — Россия выводит войска из этих территорий.

Украина получает частичные гарантии безопасности, однако отказывается от вступления в НАТО, сам Североатлантический альянс не размещает войска на Украине.

США и Евросоюз обязуются начать восстановление Украины и направляют на эти цели не менее 100 миллиардов долларов, в которые будут входить и замороженные российские активы.

С России снимаются санкции, она возвращается в G8.

Украина обязуется провести выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения.

«Никакой заморозки»

Комментируя проект соглашения, военкор Александр Коц заявил, что наиболее четко о позиции России по документу говорит посещение президентом Владимиром Путиным командного пункта группировки войск «Запад», в ходе которого главе государства доложили о занятии Купянска, а сам он жестко высказался об украинских властях.

Александр Коц Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журналист подчеркнул, что из слов президента следует, что никакой заморозки по линии боевого соприкосновения не будет.

Мы вам предлагали свой вариант [мирного урегулирования]. Мы вас предупреждали, что следующий будет хуже. Не хотите? Тогда мы продолжаем СВО Александр Коц военкор

Отдельно Коц отметил, как на мирный план отреагировали на Украине — он привел заявление Кристины Гайовишин, заместитель постоянного представителя Украины при ООН, в котором она «разбомбила его в пух и прах», отвергнув любые «посягательства» на суверенитет страны и ее территориальную целостность. В словах Гайовишин Коц увидел очередное подтверждение тому, что «никаких договорнячков» по Украине не ожидается.

«Да и какие договорнячки после вчерашнего Путина — с преступным сообществом переговоры не ведем. Воюем дальше», — подытожил он.

«Они согласны, но они ни с чем не согласны»

Собравшийся подписать контракт для участия в СВО публицист, писатель и политик Захар Прилепин также высказался о мирном плане. Он отметил, что Украина согласна с предложенным документом, однако по сути «ни с чем не согласна».

Писатель заявил, что зампостпреда Украины при ООН Гайовишин последовательно отвергла основные положения плана, такие как запрет на вступление в НАТО, сокращение численности вооруженных сил страны, признание взятых Россией под контроль территорий и официальный статус русского языка. «Ну и, естественно, никакого Донбасса — в смысле, еще не освобожденных нами территорий — за просто так они России не отдадут», — отметил Прилепин.

Публицист иронично назвал предложенный США документ «отличным планом» и добавил, что он никак не способствует мирному урегулированию.

На колу висит мочало, начинай опять сначала Захар Прилепин публицист

Исходя из реакции Гайовишин на документ Прилепин сделал вывод, что украинский президент Владимир Зеленский может оказаться не столь зависимым от США политиком, «как у нас тут любят рассказывать».

«Впрочем, чума на всех на них. Мир и новые земли для России принесет только русский солдат», — подытожил он.

«Туфта»

В похожем ключе, однако еще в более резких формулировках высказался и глава православного телеканала «Спас», журналист Борис Корчевников, который также регулярно посещает зону спецоперации и снимает документальные фильмы из зоны боев.

По словам православного медиаменеджера, он удивлен, что в российском тылу есть хоть кто-то, кто верит в «туфту "мирных планов"», которые он назвал дешевыми, предательскими и позорными. «Необходимый им "мир" — это суть проигрыш России, это основа бесконечной будущей слабости России, нестабильности, позора, разрушения нашей страны и тлеющей будущей войны, которая будет страшнее нынешней», — высказался Корчевников.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Журналист отметил что такой мирный план будет означать продолжение войны и заявил о «купянских мучениках», которые стали жертвами украинских военных, не дождавшись российских войск.

Они погибли за то, что ждали нас и поверили нам. За то, чтобы мы все же вернулись. Чтобы дошли до конца Борис Корчевников журналист

Амнистия за коррупцию

В свою очередь, Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный обратил внимание на один пункт мирного плана, согласно которому стороны конфликта будут подлежать полной амнистии за действия, совершенные во время боевых действий.

Поддубный отметил, что изначально, согласно публикациям западной прессы, вместо этого положения в плане содержался пункт о полном аудите финансовой помощи Киеву. Из слов журналиста следует, что таким образом Украина может пытаться уйти от ответственности за масштабную коррупцию.

По словам военкора, удивляться такому поведению Киева не стоит — он привел в пример слова президента Путина, который назвал украинские власти преступниками.

Владимир Путин Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

«Совсем не удивительно, что киевский режим мог внести такие поправки (...) Это преступная группировка, которая узурпировала власть с целью продолжения войны и собственного обогащения», — заявил он.

«На наш век войны хватит»

Скептически к озвученным в СМИ деталям мирного плана и к самому перемирию отнесся и военный корреспондент Александр Симонов. Он заявил, что даже если боевые действия прекратятся уже завтра, это не будет означать, что войне наступил конец.

В стремлении как можно быстрее заключить мир Симонов увидел лишь желание противников России взять передышку для нанесения новых ударов. «Видно желание врагов выдохнуть, собраться с силами и начать все в еще большем масштабе. Буду рад ошибиться, но чувствую, что на наш век войны хватит», — заявил он.

Симонов призвал морально и физически готовиться к продолжению конфликта, однако отметил, что сам надеется, что «большой войны не будет».