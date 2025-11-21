Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 21 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о сложном для Украины моменте истории

Зеленский: Для Украины сейчас настал один из сложных моментов истории
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Для Украины сейчас настал один из сложных моментов истории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных», — заявил президент Украины.

В ходе обращения Зеленский также заявил, что Украина сейчас стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. «Крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и последующие риски», — рассказал украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил во время обращения, что будет предлагать альтернативы мирному плану США.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    Убытки кризисной отрасли в России взлетят в три раза

    Россиянам назвали популярные на сайтах знакомств схемы мошенничества

    В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости