Зеленский заявил о сложном для Украины моменте истории

Зеленский: Для Украины сейчас настал один из сложных моментов истории

Для Украины сейчас настал один из сложных моментов истории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных», — заявил президент Украины.

В ходе обращения Зеленский также заявил, что Украина сейчас стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. «Крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и последующие риски», — рассказал украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил во время обращения, что будет предлагать альтернативы мирному плану США.