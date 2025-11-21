«Украина неизбежно потеряет весь Донбасс». Трамп назначил Киеву дедлайн по мирному плану и обещал России мощные санкции

Трамп анонсировал введение мощных санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Брайану Килмиду в эфире радио Fox News, в котором высказался о мирном урегулировании конфликта на Украине и новых санкциях против России.

Трамп предрек Киеву потерю оставшихся частей Донбасса

Американский лидер заявил, что Украина продолжает терять территории, участвуя в боевых действиях. «Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») теряют территории...» — подчеркнул он.

Глава Белого дома выразил уверенность, что Киев «неизбежно потеряет весь Донбасс» — утратит остающиеся под его контролем районы, поэтому они включены в мирный план Вашингтона как территории, входящие в состав РФ.

Эту землю они за очень короткий срок потеряют. Они теряют территории

Дональд Трамп президент США

Он уточнил, что стремится положить конец конфликту. «Мы участвуем в этом (мирном процессе — прим. «Ленты.ру») ради одной вещи — мы хотим, чтобы жертвы прекратились», — пояснил президент США.

Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Трамп назначил Киеву дедлайн по мирной сделке

Американский лидер также потребовал от украинского президента Владимира Зеленского принять условия нового плана урегулирования конфликта до 27 ноября.

Он отметил, что считает следующий четверг — День благодарения — подходящим крайним сроком для принятия Киевом предложений в рамках его мирной сделки.

Но следующий четверг [27 ноября] — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее

Дональд Трамп президент США

Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России

Также президент США сообщил, что в скором времени Вашингтон введет «очень мощные санкции» против Москвы. Он пояснил, что новые ограничения будут призваны осложнить продажу российской нефти.

Очень мощные санкции (...) Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затруднят продажу нефти

Дональд Трамп президент США

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В России оценили способность Зеленского и Европы повлиять на план Трампа

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что президент Украины и европейские лидеры будут пытаться повлиять на решение американского лидера. Он отметил, что Трамп «очень подвержен разного рода качелям».

Но в любом случае, я думаю, давление здесь вряд ли применимо. Как раз на давление Трамп не реагирует

Александр Коньков политолог

По его мнению, в данном случае будут «какие-то попытки забросить новую аргументацию, для того чтобы привлечь Трампа чем-то альтернативным». Спикер подчеркнул, что Россия будет двигаться исключительно по тому последовательному пути, который связан с ликвидацией всех ее озабоченностей относительно безопасности региона.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение к концу 2025 года.