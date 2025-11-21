Мир
Способность Зеленского и Европы повлиять на план Трампа оценили

Политолог Коньков предрек попытки Зеленского и ЕС повлиять на план Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп подвержен политическим качелям, и попытки повлиять на его решение относительно плана по Украине будут предприниматься, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так о способностях Европы и президента Украины Владимира Зеленского воздействовать на американского лидера политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Как мы можем судить по итогам года пребывания Трампа у власти, по крайней мере, в рамках второго срока, он очень подвержен разного рода качелям. То есть он то накатывает, то откатывает по различным инициативам. Но в любом случае, я думаю, давление здесь навряд ли применимо. Как раз на давление Трамп не реагирует. Здесь скорее вопрос стоит о том, как коммуницировать с Трампом, как находить к нему подход», — рассказал Коньков.

По словам политолога, по итогам разговоров с отдельными западными политиками американский президент корректировал свою достаточно амбициозную изначально позицию.

«Поэтому давления, наверное, здесь не будет, а вот какие-то попытки забросить новую аргументацию, для того чтобы привлечь Трампа чем-то альтернативным, наверное, предпримутся. Но Россия будет двигаться исключительно по тому последовательному пути, который связан с ликвидацией всех наших озабоченностей относительно безопасности региона», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

