Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

Трамп заявил, что скоро введет очень мощные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро введет «очень мощные санкции» против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, новые ограничения будут нацелены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.

«Очень мощные санкции. (...) Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затруднят продажу нефти», — рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории в ходе боевых действий. Президент США подчеркнул, что стремится положить конец конфликту.