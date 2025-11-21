Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 21 ноября 2025Мир

Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

Трамп заявил, что скоро введет очень мощные санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро введет «очень мощные санкции» против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, новые ограничения будут нацелены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.

«Очень мощные санкции. (...) Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затруднят продажу нефти», — рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории в ходе боевых действий. Президент США подчеркнул, что стремится положить конец конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости