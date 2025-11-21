Мир
20:39, 21 ноября 2025Мир

Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

Путин: Новый план Трампа может стать основой окончательного урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Полагаю, что и он (план Трампа — прим. «Ленты.ру») может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — сказал глава государства в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Путин сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом. По его словам, речь идет о новой, модифицированной редакции плана, согласованного сторонами в ходе саммита на Аляске.

