Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

Путин: Новый план Трампа может стать основой окончательного урегулирования

Новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Полагаю, что и он (план Трампа — прим. «Ленты.ру») может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — сказал глава государства в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Путин сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом. По его словам, речь идет о новой, модифицированной редакции плана, согласованного сторонами в ходе саммита на Аляске.