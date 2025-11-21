Мир
Путин заявил о согласии России на компромиссы по Украине

Путин: США просили Россию пойти на компромиссы по Украине, Москва согласилась
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

США в ходе саммита на Аляске просили Россию пойти на компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, и Москва согласилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, американский проект мирного плана обсуждался с российской стороной еще до встречи в Анкоридже.

«Американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы. (...) В ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что новый мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, Москва уже получила текст американского проекта соглашения.

