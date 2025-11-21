Мир
Путин согласился с предложениями Трампа по Украине

Путин заявил, что РФ согласна с предложениями США по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Российская сторона согласна с предложениями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — сказал Путин.

По его словам, американцы попросили Москву «проявить гибкость».

«Мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны», — добавил глава РФ.

    

