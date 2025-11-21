Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Президент Путин: Россия готова к мирным переговорам

Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, динамика СВО ведет к достижению целей вооруженным путем.

«Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — пояснил он.

Президент России пояснил, что Москва готова проявить некоторую гибкость, о чем говорилось во время его встречи с президентом США Дональда Трампа на Аляске.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.