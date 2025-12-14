В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

Аналитик Геррейру: Европа видит Кличко следующим президентом Украины

Европа хотела бы, чтобы пост президента Украины занял мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

По его словам, появилась информация о контактах американских властей с украинской оппозицией, и, вероятно, кампания по смещению Владимира Зеленского уже началась. «При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — уточнил он.

Кличко пополнил список вероятных кандидатов

Потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава государства Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, а также экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), рассказал «Ленте.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он уточнил, что Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании.

Мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи

Дмитрий Журавлев политолог

Эксперт отметил, что у Зеленского есть шансы остаться на второй срок, поскольку от Украины требуют провести выборы в сжатые сроки, а при короткой избирательной кампании нередко побеждает действующий глава государства. Вместе с тем, пока нет признаков того, что кто-то из потенциальных кандидатов уже начал свою президентскую кампанию.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис полагает, что ЕС и Великобритания сделали ставку на Залужного как на человека, способного сплотить людей вокруг ради продолжения конфликта. Издание The Sunday Times также назвало его единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому.

Рейтинг Зеленского обвалился

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскрыл, что у Зеленского нет абсолютно никаких шансов одержать победу в президентских выборах, если они вообще состоятся. Он отметил, что в ходе своего пребывания у власти Зеленский полностью лишился доверия, а его рейтинг сильно обвалился — это говорит о том, что украинцы больше не воспринимают его как лидера. Кроме того, по мнению Дмитрука, для Зеленского вообще не найдется места в государственном аппарате страны, так как «период войны окончательно вскрыл все его гниль».

Другой украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что на фоне коррупционного скандала рейтинг Зеленского за неделю снизился примерно на 40 процентов, и за него проголосовали бы менее 20 процентов граждан. При этом еще летом социологические опросы показывали, что Залужный стал самым популярным украинским политиком. Гипотетическая партия экс-главкома ВСУ набрала бы на выборах 74 процента голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что из-за быстро растущей политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем. Он отметил, что Зеленский не справляется с кризисной ситуацией в стране, это происходит из-за действий «других игроков», появившихся на фоне выхода на мирное урегулирование.