Экс-аналитик Геррейру: Европа видит Кличко следующим президентом Украины

Европа хотела бы, чтобы пост президента Украины занял киевский мэр Виталий Кличко. Об этом сообщил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру, передает РИА Новости.

По его словам, появилась информация о контактах американских властей с украинской оппозицией, и, вероятно, кампания по смещению Владимира Зеленского уже началась.

«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — уточнил Геррейру.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что власти США последние полгода принимают у себя украинских политиков, так как планируют заменить Зеленского.