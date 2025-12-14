Реклама

03:14, 14 декабря 2025

Назван фаворит Европы на пост президента Украины

Экс-аналитик Геррейру: Европа видит Кличко следующим президентом Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress.com

Европа хотела бы, чтобы пост президента Украины занял киевский мэр Виталий Кличко. Об этом сообщил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру, передает РИА Новости.

По его словам, появилась информация о контактах американских властей с украинской оппозицией, и, вероятно, кампания по смещению Владимира Зеленского уже началась.

«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — уточнил Геррейру.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что власти США последние полгода принимают у себя украинских политиков, так как планируют заменить Зеленского.

