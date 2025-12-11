Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов президента Украины

Политолог Журавлев: Новым президентом Украины может стать Свириденко

Потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава государства Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, а также экс-главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал «Ленте.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Зеленский, скорее всего, будет баллотироваться. Но исторически на Украине так сложилось, что президенты держатся только один срок. Исключением был Леонид Кучма, но второй срок у него оказался уже очень тяжелым», — напомнил политолог.

Шансы занять президентский пост, по его оценке, есть у Свириденко, Залужного, а также у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи», — объяснил Журавлев.

Пока, по его словам, нет признаков того, что кто-то из потенциальных кандидатов уже начал свою президентскую кампанию. Более того, политолог заметил, что 60-90 дней до выборов, о которых говорил Зеленский, — это очень маленький срок, а при короткой кампании нередко побеждает как раз действующий глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно. В ответ Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60-90 дней. При этом он подчеркнул, что перед мероприятием нужно решить вопрос безопасности.