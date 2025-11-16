Популярность Зеленского обрушилась

Депутат Рады Железняк: Рейтинг Зеленского снизился на 40 %

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40 процентов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает издание «Страна».

Он сослался на данные трех закрытых социсследований, которые были проведены сразу после коррупционного скандала. Согласно им, сейчас за Зеленского проголосовали бы менее 20 процентов граждан. Респондентов также спросили, за кого бы они голосовали, если их кандидата не было бы в списке — в этом случае действующий глава государства вообще не вошел в список топ-политиков.

Сейчас, добавил парламентарий, наиболее популярным среди населения кандидатом в президенты Украины является бывший главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратника президента Украины Тимура Миндича. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» Зеленского, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

