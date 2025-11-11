Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 11 ноября 2025Бывший СССР

НАБУ объявило о подозрении «кошельку» Зеленского

НАБУ объявило о подозрении в коррупции «кошельку» Зеленского Миндичу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» украинского лидера. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным НАБУ, о подозрении сообщили руководителю преступной организации. Правоохранители не называют его имя, но источники «РБК-Украина» подтверждают, что речь идет о Миндиче. Также подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по физической защите и безопасности компании «Энергоатом» Дмитрию Басову и четырем работникам бэк-офиса. Пятерых из них уже задержали.

Также Миндича подозревают в коррупции в оборонном секторе. Сообщается, что он в своем доме распределял наличные деньги и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что обыски у Миндича являются инструментом давления на украинского лидера. По его словам, НАБУ активизировалось из-за слишком высокой независимости Зеленского, которого таким образом пытаются «вернуть в нужное русло».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости