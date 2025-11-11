НАБУ объявило о подозрении «кошельку» Зеленского

НАБУ объявило о подозрении в коррупции «кошельку» Зеленского Миндичу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» украинского лидера. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным НАБУ, о подозрении сообщили руководителю преступной организации. Правоохранители не называют его имя, но источники «РБК-Украина» подтверждают, что речь идет о Миндиче. Также подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по физической защите и безопасности компании «Энергоатом» Дмитрию Басову и четырем работникам бэк-офиса. Пятерых из них уже задержали.

Также Миндича подозревают в коррупции в оборонном секторе. Сообщается, что он в своем доме распределял наличные деньги и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что обыски у Миндича являются инструментом давления на украинского лидера. По его словам, НАБУ активизировалось из-за слишком высокой независимости Зеленского, которого таким образом пытаются «вернуть в нужное русло».