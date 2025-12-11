Реклама

04:07, 11 декабря 2025

Зеленскому нашли замену

Меркурис: ЕС хочет навязать украинцам Залужного вместо Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Европейский союз (ЕС) нашел замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, собираясь навязать украинцам «правильного кандидата» в лице Валерия Залужного. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Европейские политики хотят продолжать эту войну, как можно дольше, чтобы они потом могли навязать украинским избирателям мнение, что им придется выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду», — сказал он.

По его словам, ЕС и Великобритания сделали ставку на Залужного, поскольку он способен «заставить людей сплотиться».

Ранее Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» над Россией. «Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — подчеркнул он.

