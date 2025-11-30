Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» над Россией. Слова действующего посла республики в Великобритании приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — подчеркнул Залужный.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака.