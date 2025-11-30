Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

Залужный поддержал заключение мира без победы над Россией

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» над Россией. Слова действующего посла республики в Великобритании приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — подчеркнул Залужный.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака.

