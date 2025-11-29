Бывший СССР
13:31, 29 ноября 2025Бывший СССР

Назван новый глава украинской делегации на мирных переговорах

Зеленский назначил Умерова главой делегации Украины на переговорах с США и РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matthias Wehnert / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США и Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента республики Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.

В состав украинской делегации на ближайшие переговоры с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы офиса ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя СБУ Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Ранее обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC) написал, что уход Ермака с поста главы украинской делегации на мирных переговорах может привести к возможному смягчению радикальной позиции по вопросам уступок России. Позиция Умерова по этому вопросу может быть менее жесткой, что сгладило бы разрыв в переговорных позициях Киева и Москвы.

