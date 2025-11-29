Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 29 ноября 2025Бывший СССР

Прогресс в мирных переговорах после отставки Ермака оценили

TAC: Отставка Ермака может означать уступки Украины по мирным переговорам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может означать, что украинская сторона пойдет на уступки в ходе обсуждения мирных переговоров. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC).

В материале отмечается, что Ермак придерживался жесткой позиции в переговорах и выступал против уступок, которые, по мнению аналитиков, необходимы для достижения мирного соглашения. После его ухода появилась вероятность, что украинская сторона изменит стратегию, утверждает Дэй.

«Уход Ермака из переговорной команды увеличивает шансы на то, что Киев займет более уступчивую позицию на переговорах, что позволит сократить разрыв между позициями Украины и России», — оценил вероятность прогресса в мирных переговорах аналитик.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

28 ноября Ермак подал в отставку. В интервью журналистам он заявил, что не хочет создавать проблем президенту Украины Владимиру Зеленскому и отправляется на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В окружении Долиной заявили о бот-атаках на имя певицы

    В Роскомнадзоре рассказали о планах заблокировать Roblox

    Собака устроила взрыв в Новосибирске

    Два мирных жителя пострадали от удара ВСУ по гражданской машине в российском регионе

    В Европе назвали безумным план Германии по переброске 800 тысяч солдат на восток

    Правительство Молдавии обвинили в использовании скандала с БПЛА

    Российская футболистка фразой «будто во времени перенеслась» описала жизнь в КНДР

    На Украине заявили об отравлении митрополита Феодосия

    В Германии признали неспособность какого-либо оружия изменить ход конфликта на Украине

    Назван новый глава украинской делегации на мирных переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости