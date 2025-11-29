Прогресс в мирных переговорах после отставки Ермака оценили

TAC: Отставка Ермака может означать уступки Украины по мирным переговорам

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может означать, что украинская сторона пойдет на уступки в ходе обсуждения мирных переговоров. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC).

В материале отмечается, что Ермак придерживался жесткой позиции в переговорах и выступал против уступок, которые, по мнению аналитиков, необходимы для достижения мирного соглашения. После его ухода появилась вероятность, что украинская сторона изменит стратегию, утверждает Дэй.

«Уход Ермака из переговорной команды увеличивает шансы на то, что Киев займет более уступчивую позицию на переговорах, что позволит сократить разрыв между позициями Украины и России», — оценил вероятность прогресса в мирных переговорах аналитик.

28 ноября Ермак подал в отставку. В интервью журналистам он заявил, что не хочет создавать проблем президенту Украины Владимиру Зеленскому и отправляется на фронт.