Ермак назвал себя порядочным человеком и заявил об уходе на фронт

Отправленный в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после скандала. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Экс-чиновник отправил изданию эмоциональное сообщение. В нем он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что он готов к любым репрессиям. «Меня осквернили, и мое достоинство не было защищено, — сказал Ермак. — Поэтому я не хочу создавать проблем [президенту Владимиру] Зеленскому, я иду на фронт».

Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе. Он также заранее извинился, если с ним больше не получится связаться.

«Мне отвратительна грязь, вылитая в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — закончил политик.

28 ноября Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у Ермака обыски.

Позднее в США предположили, что Ермак мог согласиться покинуть свой пост во избежание вынесения вотума недоверия президенту. Как отмечается в статье The New York Times (NYT), чиновник мог «пожертвовать» собой, чтобы не допустить такого развития событий. Однако, как подчеркивает издание, пока неясно, поможет ли его отставка предотвратить это.